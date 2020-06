Duinrell

Zomerse temperaturen: Duinrell voegt watereffect toe aan Tikibad

Duinrell zorgt tijdens de tropische temperaturen van deze week voor een extra watereffect bij het Tikibad. Het buitengebied van het zwemparadijs is uitgebreid met speelse waterbogen. Die zijn te vinden op het looppad tussen het peuterbad en een waterspeelhuis.



De permanente toevoeging is aangekleed in Hawaïaanse stijl. "Het is een knipoog naar de waterstralen die vroeger bij de Kikkerachtbaan stonden", laat een woordvoerster weten. "Daar sprong willekeurig een straal water over de baan heen, zodat je af en toe kletsnat werd."





Duinrell noemt de waterstralen 'tjoep tjoeps'. Ze werden vandaag onthuld. Volgens de voorlichtster ging het om een "verrassing voor directeur Philip van Zuylen van Nijevelt". Het vernieuwde buitengedeelte van het Tikibad, met vijf glijbanen, werd een jaar geleden geopend.









