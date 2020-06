Efteling

Coronacrisis: geen geureffecten meer in de Efteling

Efteling-bezoekers moeten de kenmerkende geuren bij attracties en sprookjes missen tijdens de coronacrisis. De Efteling heeft geureffecten in het attractiepark tot nader order uitgeschakeld. Dat heeft niet met hygiëne te maken: het gaat om een bezuinigingsmaatregel, vertellen ingewijden aan Looopings.



Een woordvoerder bevestigt alleen dat de geureffecten in het park op dit moment niet gebruikt worden. Normaal zijn er geureffecten actief in attracties als Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica, De Vliegende Hollander en Fabula.





In het Sprookjesbos wordt onder andere gebruikgemaakt van geuren bij Hans en Grietje, Het Meisje met de Zwavelstokjes, Sneeuwwitje, Tafeltje Dek Je, Ezeltje Strek Je, Knuppel uit de Zak en Pinokkio.



Slechtste jaar ooit

De Efteling probeert in tijden van corona geld te besparen op niet-essentiële onderdelen. Door de gereduceerde capaciteit van het park komt er veel minder geld binnen dan gewoonlijk. "Financieel wordt dit het slechtste jaar ooit van de Efteling", vertelde directeur Fons Jurgens onlangs.

