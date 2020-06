Disneyland Paris

Disneyland Paris gaat weer open, maar Thalys rijdt niet tot half december

Slecht nieuws voor Nederlandse en Belgische Disney-fans die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De Thalys-verbinding tussen Amsterdam en Disneyland Paris blijft nog zeker tot half december buiten gebruik. Dat valt te lezen op de officiële website van hogesnelheidstrein Thalys.



De site maakt melding van een stappenplan tot 12 december, maar daarin komt de Disney-trein naar station Marne la Vallée-Chessy niet voor. "Er zal geen enkele Thalys-trein naar de stations Marne-la-Vallée, Paris-Charles de Gaulle-luchthaven, Bordeaux en Marseille rijden", luidt de uitleg.





Normaal gesproken rijdt de hogesnelheidstrein via Amsterdam Centraal, Schiphol, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal, Bruxelles-Midi en Aeroport Paris-Charles de Gaulle naar Marne la Vallée-Chessy, het station bij de ingang van Disneyland Paris.



Eén hotel

Thalys had eerder al aangekondigd dat de verbinding in ieder geval tot eind augustus niet actief zou zijn. Disneyland Paris gaat weer open op 15 juli, na een sluiting van meer dan vier maanden. Er wordt dan een verlaagde capaciteit gehanteerd. In eerste instantie is slechts één Disney-hotel operationeel.

