Efteling verkoopt weer actiefoto's: failliete leverancier gered

De Efteling kan weer actiefoto's verkopen bij de attracties. Fotoleverancier Picsolve uit Groot-Brittannië ging vorige maand failliet door de coronacrisis, maar deze week werd bekend dat de firma is gered. Picsolve wordt overgenomen door het Engelse fotografiebedrijf Pomvom.



Pomvom is gespecialiseerd in realtime-fotoverkoop voor pretparken, concerten, festivals, cafés en sportwedstrijden. Dankzij de overname zijn ruim zeshonderd banen gered. Vast medewerkers van Picsolve komen in dienst van Pomvom.





Curator Matt Cowlishaw denkt dat de verkoop van Picsolve grote voordelen kan hebben. "De combinatie van verschillende technieken moet zorgen voor een interessante aanbod in de markt", laat hij weten. "We wensen de nieuwe eigenaren veel succes."



PortAventura

Sinds de heropening van de Efteling op 20 mei waren de fotobalies bij de attracties dicht. Picsolve is ook actief voor buitenlandse parken als Alton Towers, Thorpe Park, Drayton Manor, Blackpool Pleasure Beach, PortAventura World, Heide Park, Legoland Billund en Tusenfryd.

