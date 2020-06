Nieuws

Opluchting voor Engelse pretparken: volgende maand weer open

De pretparken in Engeland kunnen weer aan de bak. Engelse attractieparken hebben te horen gekregen dat ze vanaf zaterdag 4 juli weer bezoekers mogen verwelkomen. Op die dag openen bekende bestemmingen als Alton Towers, Legoland Windsor, Thorpe Park en Blackpool Pleasure Beach.



Ook Adventure Island, Drayton Manor, Fantasy Island en Paultons Park gaan op 4 juli open. Flamingo Land en Chessington World of Adventures hadden de poorten al geopend voor bezoekers die genoegen nemen met alleen de dierenverblijven. Vanaf 4 juli mogen de attracties daar ook weer open. Pleasurewood Hills heeft nog geen datum bekendgemaakt.





ZIE OOK: Pretparken in Zuid-Europa starten langzaam maar zeker weer op



De Britse regering kondigde gisteren verschillende versoepelingen aan voor de periode vanaf 4 juli, na een extreem strenge lockdown vanwege het coronavirus. In plaats van twee meter afstand is één meter straks voldoende in Engeland. Schotland en Wales moeten overigens nog wat langer geduld hebben. Oakwood Theme Park in Wales kondigt aan op 20 juli open te willen gaan.

ZIE OOK: Rampzalige beslissing: attractieparken in Zweden blijven deze zomer dicht