Symfonieorkest neemt videoclip op bij achtbanen Toverland

Een bekend symfonieorkest heeft een bijzondere plek uitgekozen om een nieuwe videoclip op te nemen. Om op aandacht te vragen voor "de ongelofelijke kracht van symfonische muziek" week Philharmonie Zuidnederland uit naar het Limburgse attractiepark Toverland.



Een YouTube-filmpje van zo'n tweeënhalve minuut laat zien hoe orkestleden instrumenten bespelen tussen de achtbanen van Toverland, waaronder wing coaster Fenix in themagebied Avalon en houten achtbaan Troy. Er zijn ook beelden opgenomen in themadeel Magische Vallei en restaurant The Flaming Feather.





"Door de momenteel beperkte mogelijkheden om op te treden in een concertzaal of theater, zoeken we naar andere wegen om klassieke muziek in haar kracht naar buiten te brengen", laat voorzitter Stefan Rosu weten. "Wij hopen hiermee een breed publiek aan te spreken dat meer klassiek wil horen."



De muziek die ten gehore wordt gebracht, is het bekende nummer In the Hall of the Mountain King van de Noorse componist Edvard Grieg. Dat is toevalligerwijs de themamuziek van het Engelse attractiepark Alton Towers.



Philharmonie Zuidnederland ontstond in 2013 uit een fusie van Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonieorkest. Het Brabants Orkest was verantwoordelijk voor de muziek van de Efteling-shows Raveleijn (2011) en Aquanura (2012).

