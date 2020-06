Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen verwelkomt zes kleine klauwaapjes in nieuw verblijf

In dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen zijn vanaf vandaag zes dwergoeistiti's te bewonderen. Bezoekers van de Drentse dierentuin komen de kleine klauwaapjes tegen in de tropische kas Rimbula. Daar verscheen een nieuw verblijf in het theater van entertainer Jungle Jim, waar onlangs ook al gordeldieren werden toegevoegd.



De dieren, ook wel dwergzijdeaapjes genoemd, zijn slechts 15 centimeter groot. "Daarmee is het de kleinste apensoort ter wereld", weet een woordvoerster. Ze bijten het schors van bomen, omdat ze zich voornamelijk voeden met hars en boomsappen. De zes mannetjes arriveerden vorige week. Tot nu toe bleven ze in het nachtverblijf om te wennen.





Wildlands is al een tijdje bezig om het park aantrekkelijker te maken door het aantal diersoorten uit te breiden. Naast de dwergoeistiti's introduceerde men onder meer vari's, wasberen, stinkdieren, zeehonden en Siberische eekhoorns. Het park had eerder één gordeldier, bij de doodhoofdaapjes. Nu wonen er twee in de Jungle Jim-arena.



Aquaria

In themagebied Nortica wordt nog gewerkt aan nieuwe aquaria. Daar zouden in eerste instantie koningskrabben komen, maar omwille van dierenwelzijn wordt er gekozen voor andere dieren. Verder ligt er een plan om in Nortica een grote volière voor watervogels te bouwen. Dat project is vanwege corona in de ijskast beland.

