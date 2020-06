Game

Video: deze RollerCoaster Tycoon-achtbaan loopt gelijk met Bohemian Rhapsody van Queen

Een fanatieke gamer heeft in computerspel RollerCoaster Tycoon een achtbaan gebouwd gebouwd die exact gelijkloopt met het iconische nummer Bohemian Rhapsody van Queen. Het eindresultaat is te zien in een ruim zes minuten durende YouTube-video, die in één dag al bijna 50.000 keer is bekeken.



"Na heel veel werk is het eindelijk klaar!", schrijft maker ChuggersRCT op zijn YouTube-kanaal. Hij gebruikte de klassieke pretparkgame RollerCoaster Tycoon 2 uit 2002. De bewegingen van de attractie én de omgeving zijn helemaal afgestemd op de soundtrack.





"De achtbaan werkt volledig in het spel, zolang je beschikt over de benodigde gepersonaliseerde muziek", belooft de maker. Bohemian Rhapsody, uitgebracht in 1975, wordt gezien als één van de meest succesvolle popnummers aller tijden.

