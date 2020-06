Erlebnispark Tripsdrill

Eerste suspended thrill coaster ter wereld opent deze week in Duits pretpark

Het Duitse attractiepark Tripsdrill heeft een primeur: daar opent aanstaande vrijdag de allereerste suspended thrill coaster ter wereld. Attractiebouwer Vekoma ontwikkelde een nieuwe versie van een hangende achtbaan met inversies, die een stuk soepeler is dan voorheen.



Vekoma is bekend van suspended looping coasters, zoals Condor in Walibi Holland, Vampire in Walibi Belgium en Lucky Luke - The Ride in Movie Park Germany. Die staan erom bekend behoorlijk schokkerig te zijn. De nieuwe suspended thrill coaster is dat niet. Er wordt ook gebruikgemaakt van andere treinen, met beugels over de heup in plaats van de schouders.





Het exemplaar in Tripsdrill wordt Hals-über-Kopf genoemd. De baan is 800 meter lang en 30 meter hoog. Passagiers gaan vier keer over de kop, met een topsnelheid van ongeveer 80 kilometer per uur. In het nieuwe gebied is ook een familieachtbaan toegevoegd, namelijk een boomerang coaster zonder inversies. Die heet Volldampf.



Decoraties

Een YouTube-video van ruim vier minuten brengt de bouw van beide rollercoasters in beeld. Gisteren mochten journalisten, fans en andere genodigden de twee attracties uitproberen. Over twee dagen is het de beurt aan het grote publiek. De decoraties zijn nog niet af. Zo bestaat het stationsgebouw van Hals-über-Kopf alleen nog uit enkele betonnen wanden. De rest volgt in 2021.

