Rampzalige beslissing: attractieparken in Zweden blijven deze zomer dicht

Attractieparken in Zweden hebben vandaag dramatisch nieuws gekregen. De Zweedse overheid houdt deze zomer vast aan een verbod op bijeenkomsten van meer dan vijftig personen. Voor pretparken wordt geen uitzondering gemaakt. Het gevolg is dat populaire bestemmingen als Liseberg en Gröna Lund in de zomermaanden gesloten zullen blijven.



Voor die parken betekent de beslissing een financiële ramp. "Dit is een enorme klap voor Liseberg en voor de hele Zweedse pretparkwereld", reageert Liseberg-directeur Andreas Andersen. Hij benadrukt dat attractieparken in andere Europese landen al hebben laten zien dat ze veilig open kunnen.





Liseberg denkt 75 miljoen euro aan omzet mis te lopen. Directeur Magnus Widell van Gröna Lund spreekt over "een gigantische deceptie". Christer Fogelmarck van moederbedrijf Parks & Resorts Scandinavia noemt de situatie "volkomen onwerkelijk". "Waarom is het wel oké om in een vliegtuig te zitten, maar niet om door een pretpark te lopen?", vraagt hij zich af.



Geen keus

Parks & Resorts rekent op een omzetverlies van 95 miljoen euro. Bij de groep horen de parken Gröna Lund, Kolmården, Furuvik en Skara Sommarland. Skara Sommarland had de hoop op een heropening al eerder opgegeven. Dat pretpark kondigde onlangs aan in 2021 pas weer bezoekers te zullen verwelkomen. "We hebben geen andere keus", aldus directeur Janne Nilsson.



Dierenparken Kolmården en Furuvik, waar ook attracties staan, mogen wel meer bezoekers ontvangen. Vanwege de strenge regels is in beide parken slechts één achtbaan geopend. In het gebied rond die attracties mogen maximaal vijftig personen aanwezig zijn.

