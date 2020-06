Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt eerste ontwerp voor Cars-attractie

Disneyland Paris laat voor het eerst zien hoe de attractie Cars Route 66 Road Trip eruit komt te zien. De oude Studio Tram Tour in het Walt Disney Studios Park wordt omgebouwd tot een attractie met de figuren uit de Cars-animatiefilms. Het nieuwe ontwerp toont de bestaande scène Catastrophe Canyon, maar dan met een Cars-sausje.



Een oude tankwagen wordt getransformeerd tot een Cars-personage, met een nieuwe kleur, ogen en een mond. Op de wagen staat het logo van Dinoco, een fictief oliebedrijf dat voorkomt in verschillende Cars- en Toy Story-films. De bestaande water- en vuureffecten blijven actief, blijkt uit het ontwerp.





De attractie wordt door Disney omschreven als "een volledige Cars-beleving met nieuwe decors, verhaallijnen, muziek en voertuigen". "Gasten ontdekken natuurlijke wonderen tijdens een roadtrip over de Route 66." Cars-personages Lightning McQueen en Mater laten zich ook zien.



Verplaatst

Studio Tram Tour: Behind the Magic was begin januari voor het laatst geopend. Daarna begon de ombouw. Het station van de attractie wordt verplaatst richting Toy Story Playland.



De opening zou deze zomer plaatsvinden. Of dat nog gaat lukken, is niet duidelijk. Disneyland Paris gaat op 15 juli weer open na een maandenlange sluiting vanwege het coronavirus. De Cars-attractie opent "later dit jaar", staat in een persbericht.

