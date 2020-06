Walibi Holland

Zomeravonden Walibi Holland gaan door, maar zonder entertainment

De zomeravonden die Walibi Holland op de kalender heeft staan, gaan ondanks het coronavirus gewoon door. Het pretpark blijft - net als voorgaande jaren - op zes woensdagen in juli en augustus tot 23.00 uur geopend onder de noemer Lekkergaan. Er zal echter geen extra entertainment aanwezig zijn.



In 2018 liet Walibi tijdens Lekkergaan enkele bekende artiesten optreden. Vorig jaar zorgde het park voor een festivalsfeer met extra activiteiten bij verschillende attracties. Dergelijk entertainment zit er vanwege corona nu niet in, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.





"We behouden Lekkergaan in onze agenda", laat ze weten. "Iedereen kan op deze woensdagen genieten van een lange zomeravond in Walibi. Wel is het zo dat het extra entertainment, dat normaal gesproken op deze dagen plaatsvindt, niet doorgaat."



Sluitingstijd

Het gaat om 15, 22 en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. De rest van de zomer, van maandag 6 juli tot en met zondag 30 augustus, is Walibi tot 20.00 uur geopend. Het attractiepark werkt niet met aparte shifts: wie 's ochtends om 10.00 uur naar binnen wandelt, mag tot sluitingstijd blijven.

