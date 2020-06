Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn: zoontje directrice beklimt achtbaan na sluitingstijd

Avonturenpark Hellendoorn is in verlegenheid gebracht door foto's die op Instagram verschenen. Daarop is te zien hoe de puberzoon van de directrice 's avonds zonder begeleiding een 25 meter hoge achtbaan beklimt. Het management van het Overijsselse pretpark baalt.



De jongen poseerde samen met zijn vrienden, voorzien van een peuk en en biertje, bovenop de liftheuvel van de Tornado. "Wij zijn hier absoluut niet blij mee, want dit is niet de bedoeling", reageert een woordvoerder. "Dit is een eenmalige actie geweest. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt."





De vriendengroep, die onderling overigens geen afstand hield, had geen toestemming om de attractie te beklimmen. Het voorval vond plaats na sluitingstijd. "Just checking the view", luidde het bijschrift op Instagram. "Uit de hoogte doen", schreef een kameraad. Inmiddels zijn de beelden verwijderd.



Achtertuin

De algemeen directrice van Hellendoorn heet Lyan van den Bosch. Ze woont pal naast het park: haar achtertuin bevindt zich tussen de attracties Het DrakenNest en Wild Waterval. Van den Bosch is mediaschuw: ze geeft geen interviews en laat zich niet zien tijdens bijeenkomsten met journalisten of fans.





