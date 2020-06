Movie Park Germany

Movie Park Germany durft meet-and-greets weer aan

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen binnenkort weer op de foto met de tekenfilmfiguren uit PAW Patrol en SpongeBob SquarePants. Het Duitse pretpark had alle meet-and-greets geschrapt vanwege corona, maar op maandag 29 juni keren de personages terug.



Vanaf die dag maken de karakters opnieuw hun opwachting in het Duitse pretpark, op Hollywood Boulevard en in kindergebied Nickland. "Voor veel families met kinderen zijn de helden uit de tv-series een hoogtepunt tijdens het bezoek", weet directeur Thorsten Backhaus.





De mascottes houden wel steeds anderhalve meter afstand van bezoekers. "Meet-and-greets zullen weer mogelijk zijn met naleving van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, waaronder het bewaren van afstand", belooft Backhaus.



Capaciteit

Vanaf 29 juni laat men ook meer mensen toe in het park, in overleg met de autoriteiten. Het management benadrukt dat nog altijd minder dan de helft van de totale capaciteit gebruikt wordt.



Movie Park opende op 29 mei, maanden later dan gepland. Het vooraf registreren van een bezoekdatum is verplicht. Tussen 29 juni en 9 augustus blijft het park dagelijks open tot 19.00 uur. Drie attracties zijn tot nader order dicht: 4D-simulator The Lost Temple, 4D-bioscoop Roxy en simulator Time Riders.

