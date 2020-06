Plopsa Station Antwerp

Logo van overdekt pretpark Plopsa Station gepresenteerd

Het overdekte pretpark Plopsa Station, gelegen in treinstation Antwerpen-Centraal, heeft een logo gepresenteerd. Daarop staan allerlei stripfiguren die bezoekers van het overdekte attractiepark tegen zullen komen. Plopsa Station is de nieuwe naam van Comics Station Antwerp, dat eind vorig jaar werd overgenomen door de Plopsa Group.



De trekpleister bestaat uit verschillende kleinschalige attracties die in het teken staan van Belgische striphelden. Door tegenvallende bezoekersaantallen en financiële problemen balanceerde Comics Station al geruime tijd op het randje van een faillissement.





Het nieuwe logo, uitgevoerd in het karakteristieke Plopsa-lettertype, verraadt dat de meeste stripfiguren de overname hebben overleefd. In het beeldmerk prijken Lucky Luke, Suske en Wiske, Urbanus, Marcel Kiekeboe uit De Kiekeboes en Jommeke. Ze krijgen gezelschap van Studio 100-clown Bumba, die in Plopsa Station een dagelijkse show krijgt. De Smurfen hebben het veld moeten ruimen.



Meer vertraging

Het park is al sinds november 2019 dicht. Wanneer bezoekers weer welkom zijn, is nog onduidelijk. De heropening werd al eens uitgesteld van 4 april tot 1 juli. Nu zorgt de coronacrisis voor nog meer vertraging. Inmiddels wordt gesproken over een opening "eind 2020".

