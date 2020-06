Familiepark Drievliet

Coronacompensatie Drievliet: twee consumptiebonnen

Abonnementhouders van Drievliet die het attractiepark wekenlang niet konden bezoeken vanwege het coronavirus, ontvangen ter compensatie twee consumptiebonnen. Daarmee kunnen abonnees een lunchmenu en een drankje met een versnapering ophalen.



De bonnen - steeds in te leveren tot 16.30 uur - hebben een waarde van circa 10 euro, staat in een mail aan abonnees van het Haagse familiepretpark. Ze liggen bij de kassa klaar in een envelop op naam.





ZIE OOK: Een dagje Drievliet in coronatijd: wat is er veranderd?



De eerste bon is goed voor friet met een kroket of frikandel, appelmoes en limonade. Met de tweede bon kunnen bezoekers een kopje koffie of thee met een appelpunt óf een flesje Fristi of Chocomel met een muffin ophalen. Kinderen ontvangen een Happy Box, de Drievliet-versie van een Happy Meal.



Tegoed

Een Drievliet-jaarkaart kost 59,50 euro per persoon. Het park had begin april open moeten gaan, maar door de coronacrisis moest de seizoensstart uitgesteld worden tot begin juni. Eigenlijk zou Drievliet in juni dagelijks geopend zijn. Nu zijn bezoekers alleen nog in de weekenden welkom.



De meeste andere attractieparken kiezen ervoor om abonnementen te verlengen met het aantal gesloten dagen, of abonnees een vrij te besteden tegoed te schenken.

ZIE OOK: Efteling-abonnees ontvangen deze week compensatie voor coronasluiting