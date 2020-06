Attractiepark Toverland

Toverland overstag: geen Sky Radio-muziek meer in middeleeuws gebied

In het middeleeuwse themagebied van Toverland zijn geen Sky Radio-hits meer te horen. Sinds februari werden in themadeel Avalon popliedjes van onder meer ABBA, Ed Sheeran en Rowwen Hèze gedraaid. Nu heeft het Limburgse attractiepark ervoor gekozen om de originele soundtrack terug te brengen.



Dat bevestigt een woordvoerster van Toverland aan Looopings. Op de aanpassing kwam veel commentaar. Fans hadden geen goed woord over voor de nieuwe afspeellijst. Ook het Duitse bedrijf IMAscore, verantwoordelijk voor de themamuziek van Toverland, reageerde teleurgesteld.





In het vervolg zullen Toverland-bezoekers niet meer geconfronteerd worden met bijvoorbeeld 'Sex Bomb' van Tom Jones en 'Mack The Knife' van Robbie Williams. "We hebben de nieuwe popmuziek geëvalueerd en geconstateerd dat het merendeel van de bezoekers de voorkeur geeft aan de IMAscore-muziek", laat de voorlichtster weten.



Restaurant

Wie gaat eten in themarestaurant The Flaming Feather, luistert nu weer naar middeleeuwse deuntjes. In de rest van het gebied waren de verguisde popnummers al eerder vervangen.

