Efteling-directeur schrikt van loods bij nieuwe achtbaan Max & Moritz

De nieuwe Efteling-attractie Max & Moritz is van top tot teen gedecoreerd, maar één aspect heeft de Efteling niet aangekleed. Pal naast de attractie staat de gigantische loods van de 4D-bioscoop Fabula. Die valt behoorlijk uit de toon bij de omgeving, vindt ook Efteling-directeur Fons Jurgens.



In een interview met fansite Pretparken.be geeft Jurgens toe dat de groene bunker nu wel heel erg opvalt. "Wij zijn zelf ook verrast dat die doos van Fabula zo zichtbaar is", aldus de Efteling-baas. Hij is er niet tevreden over. "We hebben daar al een aantal bomen voor gezet, en die kun je ook al zien, maar dit verdient niet de schoonheidsprijs."





Op de plek van Max & Moritz stond tot afgelopen najaar de Bob. Fabula is de opvolger van PandaDroom. Bij de aankondiging van de verbouwingsplannen - vorig voorjaar - werd al gevreesd dat de kale loods wel heel erg zou gaan opvallen. Hoewel er nu wat plantjes op het gebouw groeien, is de Fabula-loods zichtbaarder dan ooit.



De Efteling heeft op dit moment geen concrete plannen om daar iets aan te doen. Men hoopt dat de bomen en planten in de omgeving de komende tijd gaan groeien, waardoor de loods minder opvalt.





















