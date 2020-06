Efteling

Kritische Efteling-fans halen nieuwe attractie Max & Moritz door de mangel: 'Schreeuwerig, goedkoop en lelijk'

Niet alle Efteling-fans zijn tevreden over de nieuwe attractie Max & Moritz, die afgelopen weekend geopend werd. Hoewel de ritbeleving van de dubbele familieachtbaan over het algemeen goed wordt ontvangen, klinkt hier en daar ook felle kritiek. Het uiterlijk van de attractie moet het bij Efteling-puristen ontgelden.



Zij vinden dat Max & Moritz door de uitbundige stijl, met een bont kleurenpalet en platvloerse humor, niet in de Efteling past. "Al met al vind ik het een lelijk ding in ongeveer elk opzicht", schrijft redactielid Friso Geerlings van fansite Eftelist bijvoorbeeld.





ZIE OOK: Efteling deelt onride-video's van nieuwe achtbaan Max & Moritz



Voor het stationsgebouw van Max & Moritz werd het oude station van de Bob hergebruikt. "De 'thematisering' is echt tegen de wanden van dozen geplakt", foetert Geerlings. "Ook het dagjespubliek zal wel zien dat je via een zeer matige standaardmeandering van tuinhout een themadoos inloopt waar twee in lelijke kleuren gespoten standaardbanen op een te klein oppervlak in elkaar zijn gefrut."



Carnavalswagen

Eftelist-redactrice Ilona van Golen noemt de uitvoering van de attractie "ronduit klote". "Het is een grote teringzooi zonder enige focus", zegt ze onomwonden. Het perron beschrijft ze als een "arbitrair samenraapsel van het niveau carnavalswagen".



Over de twee bewegende poppen in het station - de broertjes Max en Moritz - is ze ook niet te spreken. Die zijn volgens haar "armzalig afgewerkt". "Het eindresultaat is plat en plastic. Doodzonde." Van Golen vindt enkele kleine elementen wel geslaagd. "Maar dat maakt nog geen mooie attractie: het is uiteindelijk echt gewoon een grote bak Efteling-onwaardige hysterische lelijkheid."



Schreeuwerig

Marjolein Belzer van Instagram-kanaal Themeparkwonders klaagt over een gebrek aan Efteling-sfeer. "Ik vond het veel te schreeuwerig en zou niet snel terug instappen", meldt ze. "In elk ander park is deze attractie dikke prima, maar het past absoluut niet in de Efteling."



Efteling-podcast Kleine Boodschap zet in een aflevering van bijna twee uur uiteen wat wel en niet deugt aan Max & Moritz. De conclusie: de achtbaan is prima, maar dit is niet het kwaliteitsniveau dat we van de Efteling gewend zijn. "Op een aantal punten is het 't net niet, of helemaal niet", aldus co-presentator Tim Hinssen.



Stickers

Hij baalt dat op veel plekken niet gekozen is voor echte materialen of ambachtelijke bouwtechnieken, maar bijvoorbeeld voor stickers. Vensters zijn niet in een gebouw geplaatst, maar erop geplakt. "Waar gaat het fout? Is het een ordinaire bezuiniging geweest? Of hebben we te maken met een nieuwe generatie ontwerpers en ingenieurs?"



Medepresentator Paul Sprangers denkt dat het een budgetkwestie is. "Maar had dan een paar dingen niet gedaan", zegt hij. "En had het bespaarde budget dan gebruikt om de andere puntjes echt perfect te maken." Hinssen: "Je haalt de kwaliteit van het park naar beneden. Een aantal mensen die op kwaliteit hadden moeten letten, hebben zitten slapen. Ik kan er met mijn verstand niet bij." Van Golen sluit zich daarbij aan. "Nooit eerder opende de Efteling een attractie met zo'n opvallende inconsistentie in afwerking."



Platvloers

Bovendien zijn de heren van de podcast het erover eens dat de attractie qua stijl totaal niet in de Efteling past. "Is Max & Moritz Eftelings? Nee. Het is te bont, met veel te veel makkelijke, platte humor", oordeelt Hinssen. Maar de attractie is toch bedoeld voor kinderen? "Er zijn heel wat attracties die leuk zijn voor kinderen, maar die heel wat stijlvoller en minder platvloers zijn dan Max & Moritz. En beter in de Efteling passen. Waar is dit fout gegaan?"



Toen hoofdontwerper Robert-Jaap Jansen gevraagd werd wat Max & Moritz typisch Eftelings maakt, vertelde hij: "Het staat in de Efteling, dus het is ook wel Efteling." Hinssen van Kleine Boodschap daarop: "Dat is natuurlijk je reinste lulkoek. Dat is natuurlijk een non-argument, daar is iedereen het wel snel over eens. Dit staat mijlenver af van wat Eftelings is."



Fantasieloos

Frank Huibers: "Gemiste kans om een geloofwaardige wereld te creëren rond leuk en bruikbaar thema. Is mijns inziens niet alleen een budgetkwestie." Hij hekelt de "fantasieloze, foute keuzes". Corneel Vanfleteren: "Goedkoop, schreeuwerig en kinderachtig, dat dekt de lading wel."



Efteling-liefhebber Robin Hanssen hoopte op een typisch Efteling-sfeertje, maar kwam naar eigen zeggen bedrogen uit. "Alles oogt nep en plastic. Het feit dat het een zielloos en ronduit inspiratieloos ontwerp is, maakt het alleen maar erger." Volgens hem zou de attractie beter passen in een park als Avonturenpark Hellendoorn. "Ze hebben vooral geëxcelleerd op het gebied van lelijkheid. Dat heeft geresulteerd in een Efteling-onwaardige attractie. Dieptreurig allemaal."





ZIE OOK: Efteling-ontwerper vertelt: wat maakt Max & Moritz typisch Eftelings?