Efteling

Efteling-directeur wil af van anderhalve meter afstand

Klik hier om je te abonneren op ons YouTube-kanaal

Fons Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling, hoopt dat de regels met betrekking tot anderhalve meter afstand snel versoepeld worden. Dat vertelt hij in een videointerview met Looopings. Coronamaatregelen zorgen ervoor dat het Kaatsheuvelse attractiepark fors minder bezoekers kan ontvangen dan gewoonlijk. Dat heeft veel financiële impact.



"Financieel wordt dit het slechtste jaar ooit van de Efteling", zegt de directeur. Hoelang houdt het park dat nog vol? Volgens Jurgens komt de Efteling het komende half jaar nog niet in de financiële problemen. "In ieder geval tot begin volgend jaar kunnen we het nog volhouden."





ZIE OOK: Efteling werkt met man en macht aan spatschermen voor wachtrijen



De Efteling heeft allerlei aanpassingen doorgevoerd om te kunnen voldoen aan de anderhalvemetersamenleving. De directeur ziet met lede ogen aan hoe in het hele park tape, stickers, hekken en schermen gebruikt moeten worden. "Die hebben we liever niet", geeft hij toe. En alle maatregelen ten spijt: "Het gedrag van gasten is onvoorspelbaar."



Geschrapt

Het liefst zou Jurgens zien dat de anderhalvemeter-regel snel geschrapt wordt, zodat de capaciteit van de Efteling omhoog kan. Hij wil "terug naar de mogelijkheid om iets meer mensen binnen te laten". "En dat die anderhalve meter wat korter kan zijn."

ZIE OOK: Efteling knapt attracties op na tips van fans