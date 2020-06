Europa-Park

Europa-Park laat epische nieuwe soundtrack Piraten in Batavia horen

Piraten in Batavia, de nieuwe attractie van Europa-Park, krijgt een epische soundtrack. In een nieuwe YouTube-video laat het Duitse attractiepark alvast een deel van de muziek horen. Studio-opnames worden afgewisseld met beelden van de in aanbouw zijnde scènes.



De bootjesdarkride is gebaseerd op de gelijknamige attractie die in 2018 afbrandde. Europa-Park wekt de klassieker nu tot leven met nieuwe decors, nieuwe technieken en een nieuwe verhaallijn. Bij het componeren van de muziek diende het bestaande hoofdthema als basis.





Het pretpark werkte onder andere samen met componist Hendrik Schwarzer, die eerder al verantwoordelijk was voor de bombastische muziek van houten achtbaan Wodan en verschillende musicals. De soundtrack van de bootjesdarkride is opgenomen in Berlijn, met een orkest van zestig muzikanten.



Indonesië

"Het is voor ons belangrijk om de muziek, net als de baan, te moderniseren, terwijl het oude gevoel niet verloren gaat", vertelt Jan Lepold van audiobedrijf T-REX Classics. Omdat het verhaal zich deels afspeelt in Indonesië, zijn er ook Aziatische instrumenten gebruikt.



"Een soundtrack is voor mij net zo belangrijk als de decors, of de attractie zelf", zegt Europa-Park-directeur Thomas Mack. "Het was dan ook een ontzettend emotioneel moment om de muziek eindelijk weer te horen." De publieksopening van Piraten in Batavia vindt plaats op dinsdag 28 juli.

