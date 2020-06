Tivoli Gardens

Video: teddyberen zorgen voor afstand in achtbaan

Het Deense attractiepark Tivoli Gardens zet knuffelberen in om ervoor te zorgen dat bezoekers genoeg afstand houden in de attracties. Door plaatsen bezet te houden, voorkomen de beren dat er personen in de karretjes stappen. Een video laat zien hoe het principe werkt bij kinderachtbaan Kamelen.



"Bestaat er een mooiere afstandsmarkering dan deze?", vraagt het pretpark zich af op Facebook. Afstand houden is tegenwoordig noodzakelijk vanwege het coronavirus. Tivoli nam ook een ander filmpje op met de teddyberen. Als "beloning voor het harde werk" kregen de knuffels de houten achtbaan Rutschebanen helemaal voor zichzelf.





Het park spreekt over "afstanddsberen". Rutschebanen, geopend in 1914, is de oudste achtbaan van Europa. De karretjes moeten handmatig geremd worden door een medewerker die in de trein zit. In de video heeft diegene een beer op schoot.



Met de filmpjes speelt Tivoli ook in op een hype die vorige maand werd gestart door Walibi Holland. Toen ging een filmpje van tientallen knuffelberen in achtbaan Untamed viral. Verschillende parken deden het kunstje na, waaronder Paultons Park in Engeland en Gröna Lund in Zweden. Walibi kwam ook met een vervolg, door de teddyberen in een zweefmolen te zetten.

