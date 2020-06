Plopsa Group

Studio 100-directeur vermoedt dat dierentuinbaas heropening heeft 'doorgedrukt'

Hoe kan het dat dierentuinen in België al weken geopend zijn, terwijl pretparken gesloten moeten blijven? Studio 100-directeur Hans Bourlon, eigenaar van de Plopsa-parken, heeft wel een idee. Hij vermoedt dat het grote Belgische dierenpark Pairi Daiza een heropening heeft afgedwongen bij de politiek.



"Wij zien dat dierenparken open zijn en we vinden het bizar dat dat zo snel en zo plots is gebeurd", zegt Bourlon in gesprek met de talkshow Het Gesprek van vlaamsparlement.tv. "Ik vermoed dat daar een zeer verstandige lobbymachine achter heeft gezeten, zeker langs Waalse kant."





Pairi Daiza wordt gerund door oprichter en directeur Eric Domb. Miljardair Marc Coucke mag zich mede-eigenaar noemen. Studio 100-topman Bourlon: "De baas van Pairi Daiza is een bekende Waalse ondernemer, die waarschijnlijk wel de juiste connecties heeft om iets door te drukken, in ruil voor bepaalde andere dingen."



Zuurstofmeters

Wat die dingen precies zijn, laat Bourlon in het midden. Feit is dat mede-eigenaar Coucke eind mei een grote partij zuurstofmeters schonk aan de overheid, om senioren met corona te kunnen monitoren. Pairi Daiza opende op 21 mei. Plopsaland en andere Belgische attractieparken moeten wachten tot 1 juli.



Studio 100 rekent dit jaar op een omzetverlies van 70 miljoen euro door de coronacrisis. "We gaan een dramatisch verlies draaien", aldus Bourlon. Investeringen staan op de tocht, met name in de themaparken. "Wij zetten daar vandaag een vraagteken achter. Als we niet snel gaan heropstarten, gaan investeringen geschrapt worden. Dat is een overduidelijk gevolg."

