Europa-Park

Europa-Park versoepelt toegangsregels voor abonnementhouders

De regels voor abonnementhouders van Europa-Park worden versoepeld. Tot nu toe mochten abonnees vanwege de coronacrisis maximaal één keer per kalendermaand een bezoek inplannen. Vandaag laat het Duitse attractiepark weten dat leden van de Europa-Park Club voortaan drie tickets per maand kunnen reserveren.



"De drie bezoekdata kunnen binnen de duur van de clubkaart naar wens gekozen worden, ze hoeven niet in dezelfde maand plaats te vinden", staat in een mail die verstuurd werd aan abonnees. "Houd er rekening mee dat bepaalde dagen mogelijk niet meer beschikbaar zijn in de ticketshop, afhankelijk van de vraag."





Europa-Park meldde eerder al dat abonnementen automatisch verlengd worden met het aantal dagen dat het pretpark gesloten was én het aantal dagen dat er een bezoekerslimiet gehanteerd wordt. Abonnementhouders worden uiteindelijk dus ook gecompenseerd voor deze periode.



Verplicht

In coronatijd werkt het park met een beperkte capaciteit. Daarom is vooraf reserveren voor iedereen verplicht. Het bestellen van een nieuwe clubkaart is op dit moment niet mogelijk. Daarnaast kunnen verlopen kaarten tijdelijk niet verlengd worden.

