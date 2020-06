Efteling

Nieuwe pompjes met ontsmettingsmiddel in de Efteling

De Efteling is bezig om door het hele park vaste pompjes met ontsmettingsmiddel te plaatsen. Het gaat om goudbruine palen met een kraantje en een voetpedaal. Erboven hangt een papierdispenser, zodat bezoekers hun handen kunnen droogmaken.



Toen de Efteling een maand geleden openging, was er alleen desinfectiemiddel te vinden op statafels die provisorisch waren neergezet op verschillende pleinen. De komende tijd gaan de nieuwe pompjes de statafels vervangen, bevestigt een woordvoerder op Looopings.





Het is de bedoeling om ontsmettingsmiddel aan te bieden bij attracties, horecagelegenheden en winkels. De Efteling wil dat bezoekers hun handen regelmatig desinfecteren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast worden karretjes van attracties geregeld gepoetst.













