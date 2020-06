Efteling

Efteling deelt onride-video's van nieuwe achtbaan Max & Moritz

De Efteling laat zien hoe een ritje in de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz verloopt. Twee YouTube-video's brengen beide banen in beeld. Morgen gaat de dubbele powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides open voor het grote publiek. Abonnementhouders mochten de attractie de afgelopen weken al uitproberen.



Max & Moritz, de vervanger van de Bob, is geschikt voor personen vanaf één meter. De treinen worden aangedreven met behulp van elektriciteit, waardoor er geen groot hoogteverschil nodig is. Beide banen zijn slechts 6 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 36 kilometer per uur.





De twee treinen - met elk 38 zitplaatsen - vertrekken in tegenovergestelde richting. Ze maken steeds twee rondjes achter elkaar. Tijdens de rit is muziek te horen van Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Het achtergrondverhaal gaat over twee kwajongens die hun dorp onveilig maken. Er werd 15 miljoen euro geïnvesteerd in de attractie. De bouw nam zo'n tien maanden in beslag.

