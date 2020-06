Efteling

Efteling introduceert desserts in sprookjesthema

In de Efteling staan vier bijzondere nieuwe desserts op het menu. Bij De Hoffelijke Heraut, het restaurant van het Efteling Hotel, zijn nu speciale toetjes in sprookjesthema te bestellen. Het gaat om desserts in de vorm van een appel, een schatkist, een paddenstoel en de bekende Sprookjesboom.



Ze worden gemaakt met behulp van mallen die gemaakt zijn door Efteling-koks. De basisingrediënten zijn chocolade, suiker, botercrème, mousse en ijs. "Alles wat op de borden geserveerd wordt, is eetbaar", laat de Efteling weten. "Dat maakt deze desserts extra bijzonder."





Het Sprookjesboom-toetje (7 euro) is gemaakt van vanille, gezouten karamel en hazelnootparfait. De schatkist (6 euro) bestaat uit meringue, citruscrème en sinaasappelijs. Voor de appel (6 euro) wordt gebruikgemaakt van stroopwafel, vanille en boerenjongensijs. De ingrediënten van de paddenstoel (6 euro) zijn brownie, mousse, pinda's en straciatella-ijs.



Hotelgasten

De desserts kunnen voorlopig alleen geproefd worden door hotelgasten. Vanwege de beperkte capaciteit, in verband met het coronavirus, zijn reguliere Efteling-bezoekers op dit moment niet welkom in het Efteling Hotel.

















