Kogel is door de kerk: omstreden Floriade in Almere gaat toch door

De Floriade van 2022 gaat door. Dat heeft de gemeenteraad van Almere gisteravond besloten. Over de wereldtuinbouwtentoonstelling is jarenlang gesteggel geweest. Er is nog eens 16,3 miljoen euro extra nodig voor het omstreden evenement.



De Floriade zal plaatsvinden van 14 april tot en met 9 oktober 2022. Volgens de oorspronkelijke begroting zou Almere 10 miljoen euro bijdragen aan de expo. Inmiddels is duidelijk dat het minstens 60 miljoen wordt. De gemeenteraad denkt echter dat de Floriade op lange termijn goed is voor de stad. Het zou Almere wereldwijd op de kaart zetten.





Tegenstanders menen juist dat de Floriade een oubollig imago heeft en het beeld van Almere als slaapstad alleen maar zal versterken. Ook zijn ze bang dat de kosten nog verder op zullen lopen.



Goedkoper

Zelfs het coronavirus heeft de Floriade geen halt toe kunnen roepen. Uit onderzoek dat de gemeente liet doen, bleek eerder deze maand dat doorgaan met de tienjaarlijkse tentoonstelling goedkoper zou zijn dan stoppen. Ook als het virus in 2022 nog rondwaart en er dus minder bezoekers komen dan verwacht. Wel kreeg de gemeente het advies om beter te communiceren en duidelijker uit te leggen waar de Floriade over gaat.



Dat is inmiddels gebeurd. De Floriade 2022 zal in het teken staan van 'Growing Green Cities'. De organisatie noemt dat thema relevant en urgent. "Verstedelijking neemt sterk toe en de leefbaarheid van steden staat onder druk", aldus het persbericht. "Creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen zijn nodig om stedelijke omgevingen aantrekkelijk te houden."



Meer huizen

Na afloop van de Floriade wordt op het terrein de woonwijk 'Hortus' gebouwd. Ironisch genoeg wil de gemeenteraad van Almere de extra kosten terugverdienen door méér huizen te bouwen dan gepland. Volgens de lokale VVD kunnen er in plaats van 660 best 1500 woningen verrijzen. Wat dat met het groene karakter van de wijk zal doen, laat zich raden.

