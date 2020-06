Europa-Park

Brandweer moet uitrukken na rookontwikkeling bij achtbaan Europa-Park

Europa-Park stond afgelopen maandag op scherp na een brandmelding bij een achtbaan. De brandweer moest uitrukken vanwege rookontwikkeling in de machinekamer van de Schweizer Bobbahn. Dat meldt de regionale krant Badische Zeitung.



Het alarm ging om 17.33 uur af. Naast de eigen brandweerdienst van het park werden ook de plaatselijke brandweer en meerdere politiewagens opgeroepen. Vermoedelijk werd de rookontwikkeling veroorzaakt door een technisch mankement.





Anderhalf uur later was het probleem verholpen en kon de attractie weer testrondjes maken. Op dinsdagochtend ging de achtbaan open zoals gewoonlijk.



Weggevaagd

Brandmeldingen in het Duitse attractiepark liggen gevoelig: in 2018 werd een deel van het park weggevaagd door een enorme brand. De attractie Piraten in Batavia en groot deel van themagebied Scandinavië gingen toen in vlammen op. De schade liep in de tientallen miljoenen euro's.



De Schweizer Bobbahn is een bijna 500 meter lange bobsleebaan met vijf treinen van ieder zes karretjes. Die halen een topsnelheid van 50 kilometer per uur. De attractie uit 1985 is 19 meter hoog. Afgelopen winter werd de omgeving onder handen gekomen: Europa-Park voegde een berglandschap toe.

