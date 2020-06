Parc Astérix

Parc Astérix: bij elke attractie eerst verplicht handen desinfecteren

Parc Astérix vraagt alle bezoekers om steeds eerst hun handen te desinfecteren voordat ze een ritje maken in een attractie. Bij alle grote attracties zijn in de wachtrijen of stations dispensers met ontsmettingsmiddel neergezet. Medewerkers zien erop toe dat iedereen die passeert eerst de handen schoonmaakt.



Het is één van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Franse pretpark koos voor verrijdbare blauwe desinfectiestations met symbolen en het Astérix-logo erop. Als bezoekers hun handen onder de sensor houden, komt er automatisch desinfecterende gel uit. Volgens Parc Astérix zijn er maar liefst negenhonderd desinfectiepunten geïnstalleerd.





Verder is het dragen van mondkapjes verplicht in attracties, bij shows en in overdekte locaties, voor iedereen vanaf 11 jaar. Medewerkers dragen te allen tijde mond- en neusmaskers. Officieel moeten gezelschappen tweeënhalve meter afstand houden in wachtrijen, maar daar wordt niet erg streng op gecontroleerd. In de rest van het park is één meter afstand genoeg.



4D-film

Alle attracties zijn geopend. Ook 4D-film Attention Menhir is in volle glorie te bewonderen. Bij madhouse Le Défi de César wordt de voorshow overgeslagen. Meet-and-greets met stripfiguren gaan door, hetzij met afstand tussen bezoekers en de acteurs.



Overdekte theatershows en de dagelijkse parade zijn geannuleerd, maar enkele voorstellingen in de openlucht kunnen wel opgevoerd worden. Zo is de dolfijnen- en zeeleeuwenshow Révérence gewoon te zien. De show in Théâtre Panoramix werd vervangen door een meet-and-greet. Bij Asterix en Obelix-tentoonstelling L'Aventure Astérix zijn de tekenlessen geschrapt. Betalen kan op veel plekken alleen met pin of contactloos.

































































