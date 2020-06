Parc Astérix

Foto's: Parc Astérix opent indrukwekkend themahotel Les Quais de Lutèce

Parc Astérix heeft deze week een gloednieuw themahotel geopend. Pal naast houten achtbaan Tonnerre de Zeus ligt Les Quais de Lutèce, het eerste viersterrenhotel van het Franse pretpark. Het sfeervolle complex is ontworpen als een oude Romeinse stad, met uitvoerig gedecoreerde gebouwen aan weerszijden van een rivier.



Een fotoreportage van Looopings brengt het hotel tot in detail in beeld. Lutèce is de Franse benaming van de oude stad Lutetia, die de basis vormde voor de huidige Franse hoofdstad Parijs. "Het hotel is zo ontworpen dat het beide oevers van de Seine verbindt, als een authentieke getuige van de Romeinse art de vivre", zo luidt de officiële beschrijving.





Les Quais de Lutèce telt 150 kamers met airconditioning en wifi, geschikt voor één tot vijf personen. Er zijn ook een bar en een restaurant te vinden. Parkeren is gratis. Hotelgasten mogen eerder 's ochtends eerder het park in dan andere bezoekers, namelijk om 9.30 uur. Dan is alvast een handjevol attracties geopend. Ze kunnen gebruikmaken van een aparte ingang aan de achterzijde van het attractiepark.



88,33 euro

Voor een overnachting in Les Quais de Lutèce betalen drie volwassenen op dit moment 265 euro, inclusief ontbijt, één dag toegang tot het park en eenmalig 10 procent korting op souvenirs. Dat is 88,33 euro per persoon. Een los entreebewijs voor het park kost 51 euro. Parc Astérix ging afgelopen maandag weer open voor bezoekers, maanden later dan gepland vanwege het coronavirus.





















































































