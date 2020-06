Terra Mítica Benidorm

Spaans attractiepark gaat pas in 2021 weer open

Een groot pretpark in de Spaanse badplaats Benidorm slaat een seizoen over. Attractiepark Terra Mítica zal niet opengaan in 2020. Dat heeft het park vandaag bekendgemaakt. De beslissing hangt samen met de coronacrisis, maar Terra Mítica kampt al jaren met financiële problemen.



"We zien je terug in 2021", staat pontificaal op de homepage van het park. "We vernieuwen onze faciliteiten." In de tussentijd worden toeristen doorgestuurd naar twee zusterparken in de omgeving: waterpark Aqualandia en zeedierenpark Mundomar.





Terra Mítica opende in 2000. Het park ging kort daarna al eens failliet. Na een doorstart konden de poorten toch geopend blijven. Er staan vier achtbanen, waaronder een gigantische houten achtbaan. Die is echter al sinds 2016 buiten gebruik.



Italië

Ook in Italië blijft een attractiepark het hele jaar dicht: Etnaland, gelegen op Sicilië. In Zweden heeft Skara Sommarland besloten om pas in 2021 weer bezoekers te verwelkomen, door de onzekere situatie in het land. Een Schots pretpark ging zelfs failliet door corona.

