Walibi Belgium

Dit jaar geen abonnementen meer te koop voor Walibi Belgium

Wie dit jaar nog een abonnement wilde aanschaffen voor Walibi Belgium, is nu te laat. Het pretpark verkoopt de rest van het seizoen geen jaarkaarten meer. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. "De Let's Go Pass zal dit seizoen niet meer verkrijgbaar zijn", zegt ze.



Walibi Belgium gaat op 1 juli weer open. Vanwege het coronavirus ligt de maximumcapaciteit van het park lager dan gewoonlijk. Daarom kiest Walibi ervoor om geen nieuwe abonnementhouders meer toe te laten. Ook zusterpark Bellewaerde in Ieper stopte onlangs met de abonnementsverkoop.





Bestaande abonnees zijn nog wel welkom. Zij moeten een bezoek voortaan online reserveren, net als reguliere bezoekers. De geldigheid van de passen wordt automatisch verlengd met het aantal dagen dat Walibi Belgium open had moeten zijn. Door de coronacrisis zijn kortingen bij andere parken voorlopig niet geldig. Verder wordt voorrangssysteem Speedy Pass voorlopig niet gebruikt.



Maximaal vijftien

Eerder werd gesproken over maximaal vijftien bezoeken per jaar voor abonnementhouders, maar die regel is bij nader inzien toch geschrapt. Nu kunnen abonnees met hun pasnummer één keer per dag één ticket bestellen.

