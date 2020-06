Efteling

Efteling experimenteert met schermen in karretjes Droomvlucht

De Efteling voegt nog meer schermen toe aan Droomvlucht. Nadat eerder de wachtrij en het station van de populaire attractie al voorzien waren van opvallende spatschermen, zijn nu de karretjes aan de beurt. Bij wijze van experiment zijn in enkele gondels aan de linkerzijde doorzichtige schermen gemonteerd.



Door de aanpassing zou het mogelijk moeten worden om in één gondelpaar meerdere huishoudens te plaatsen, zodat de capaciteit van de attractie stijgt. De karretjes van Droomvlucht zijn per twee gekoppeld. Tot nu toe bleef één van de twee bakjes leeg in het geval van kleine gezelschappen.





Door de fysieke afscheidingen hoeft dat niet meer. Een Efteling-woordvoerder benadrukt dat het gaat om een proef, waarvan nog niet zeker is of het volledig doorgevoerd gaat worden. "Het kan zijn dat we dit de komende tijd bij meer attracties gaan zien, als test", zegt hij.









