Avonturenpark Hellendoorn

Nu ook eten bestellen via app Avonturenpark Hellendoorn

De officiële smartphone-app van Avonturenpark Hellendoorn is nu ook te gebruiken om eten mee te bestellen. Vanaf dit weekend kunnen bezoekers via de app bestellingen plaatsen en afrekenen bij twee eetgelegenheden. Dat zijn Kapitein Baba's en Bella's Mexican.



Kapitein Baba's is te vinden bij schommelschip Het Galjoen en zweefmolen Piraat Enterhaak. Er worden burgers, snacks en ijs verkocht. Bella's Mexican - eerder Bella's Smakbar genoemd - bevindt zich tussen overdekte achtbaan Rioolrat en interactieve darkride Discovery Club. Daar staan nu voornamelijk Mexicaanse gerechten op het menu.





Wie gebruikmaakt van de app, hoeft niet meer in de rij te staan bij de horecapunten. Het Overijsselse pretpark verwelkomt sinds 21 mei weer bezoekers. Inmiddels zijn de terrassen in het park ook weer toegankelijk. Verder is vanaf vandaag glijbanenparadijs Aquaventura Slidepark geopend.



Wachttijden

De app van Avonturenpark Hellendoorn werd afgelopen maand gelanceerd. Het is de bedoeling om binnenkort ook de wachttijden bij de attracties te tonen.





