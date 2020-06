Nieuws

Pretparken in Zuid-Europa starten langzaam maar zeker weer op

Ook in Zuid-Europese landen waar het coronavirus genadeloos hard heeft toegeslagen, gaan de pretparken en dierentuinen langzaam maar zeker weer open. In Italië zijn de meeste noemenswaardige parken alweer toegankelijk. Morgen openen de eerste grote attractieparken van Spanje de poorten.



Italiaanse attractieparken als Gardaland, Mirabilandia, Movieland Park en MagicLand verwelkomen inmiddels weer bezoekers. Dat geldt ook voor minder bekende parken als Zoosafari Fasano, Lineur Park, Zoomarine, Leolandia en Cavallino Matto. Op 25 juni opent Cinecittà World, nabij Rome.





Spanjaarden die zin hebben in een dagje pretpark, kunnen vanaf morgen terecht in Parque Warner Madrid en Parque de Atracciones Madrid. Isla Mágica opent op 4 juli, PortAventura World op 8 juli. Net als in de rest van Europa is het noodzakelijk om vooraf online tickets te reserveren, vanwege de verlaagde capaciteit.



Koortsverschijnselen

Vrijwel overal worden dezelfde maatregelen gehanteerd. Afstand houden is verplicht en er zijn extra punten om handen te desinfecteren. Er wordt bij de meeste Spaanse en Italiaanse parken ook gebruikgemaakt van temperatuurmeters die testen of bezoekers koortsverschijnselen hebben.



Sommige parken eisen dat mondkapjes overal gedragen worden, behalve tijdens het eten en drinken. Andere attractieparken vragen bezoekers om mond- en neusmaskers te dragen in wachtrijen, attracties en overdekte gedeeltes.



Niet open

Tot nu toe hebben twee grote pretparken in Zuid-Europa aangegeven dit seizoen niet meer open te gaan vanwege de coronacrisis. Dat zijn Terra Mítica in Spanje en Etnaland op het Italiaanse eiland Sicilië.

