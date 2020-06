Plopsaland De Panne

Abonnees Plopsaland betalen 15 euro als ze niet komen opdagen na reservering

Plopsaland De Panne laat abonnementhouders 15 euro per persoon betalen als ze na het maken van een reservering niet komen opdagen. Dat heeft het Vlaamse attractiepark vandaag bekendgemaakt. Plopsaland gaat op woensdag 1 juli weer open. Sinds kort is het mogelijk om online een bezoekdatum vast te leggen.



Vanwege de beperkte capaciteit van het park is dat tot nader order verplicht. In tegenstelling tot veel andere parken laat Plopsaland abonnees nu meerdere data tegelijk reserveren. Er zit wel een addertje onder het gras, namelijk een mogelijke boete.





ZIE OOK: Samson legt coronaregels Plopsaland uit: 'Volg de smerige borden'



"Reserveer je een bezoek maar kom je niet? Dan zien we ons genoodzaakt een administratieve kost van 15 euro per ticket aan te rekenen voor het onnodig innemen van de plaats van een andere abonnee", staat in de voorwaarden.



Ziekteverschijnselen

Het pretpark maakt volgens een woordvoerder een uitzondering voor abonnementhouders die een geldige reden hebben om niet te komen, bijvoorbeeld omdat ze plotseling ziekteverschijnselen hebben. Bovendien is het vanaf 30 juni mogelijk om een gereserveerde dag te verplaatsen.



Plopsaland is in juli en augustus dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Op geselecteerde woensdagen en zaterdagen gaat het park vervolgens ook open van 18.00 tot 22.00 uur, al blijven achtbanen Heidi The Ride en Viktors Race dan dicht. Avondtickets kosten 28,50 euro, dagtickets 36 euro. Dat is iets lager dan de entreeprijs van vorig jaar.



Verlengd

Alle abonnementen die geldig waren tijdens de maandenlange sluiting van Plopsaland, worden automatisch verlengd met het aantal gesloten dagen.

ZIE OOK: Plopsaland alvast één dag open voor terminaal zieke man (32)