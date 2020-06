Kermis

Kermissector stapt naar de rechter: onzekerheid blijft

De Nederlandse kermiswereld heeft nog steeds geen zicht op een snelle heropening. Dat bleek woensdag tijdens een kort geding dat een groep kermisexploitanten heeft aangespannen tegen de Staat. Ze eisen dat kermissen zo snel mogelijk weer plaats mogen vinden.



Vooralsnog gaan kermissen niet door tot 1 september vanwege een landelijk verbod op vergunningsplichtige evenementen. Veel exploitanten vrezen failliet te gaan. Volgens advocaat Lex de Jager, die de kermisbranche vertegenwoordigde, zal een stopzetting van de kermissen tot en met oktober een omzetverlies betekenen van 217 miljoen euro.





"Juli en augustus zijn piekmaanden, die zijn cruciaal", zei hij tijdens de zitting. Hij noemt de houding van de overheid laks. In eerste instantie was er zelfs geen tijd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de sector. "In de besluitvorming zijn de kermissen een vergeten groep."



Pretparken

Landsadvocaat Reimer Veldhuis liet weten dat het kabinet bewust kiest voor een "behoedzaam pad, waarbij niet alles tegelijk kan". Hij benadrukte ook dat er grote verschillen zijn tussen kermissen en pretparken, die al wel open zijn. Zo kunnen attractieparken het aantal bezoekers reguleren door een maximumaantal tickets te verkopen.



Bovendien zijn kermissen volgens hem "minder ruim opgezet". "Pretparken leggen geen beslag op de publieke ruimte, terwijl kermissen juist publieke ruimte innemen. Een wezenlijk verschil." Kermisadvocaat De Jager is het daar niet mee eens. Hij beweert dat kermissen en bijvoorbeeld de Efteling "identieke activiteiten" aanbieden. "Zodra bij de Efteling het kaartje gekocht is, lijkt alles op de kermis."



Overleg

Donderdagen demonstreerden al honderden kermisondernemers op het Malieveld in Den Haag. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) liet toen weten dat er gekeken zou worden naar de mogelijkheden om de kermissector te steunen. Er is nog steeds overleg gaande tussen het ministerie en de kermisbranche.



De rechter deed nog geen uitspraak. Men wil eerst afwachten welke versoepelingen op het gebied van samenkomsten het kabinet op 24 juni naar buiten brengt. Mogelijk komt er dan goed nieuws voor de kermiswereld. De zaak wordt aangehouden tot 27 juni.

