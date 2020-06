Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dierenpark Wildlands wil bezoekers flesjes laten recyclen

Wildlands Adventure Zoo Emmen gaat ervoor zorgen dat de petflessen van bezoekers gerecycled worden. Door het hele park zijn speciale afvalbakken neergezet waar plastic flessen in gegooid kunnen worden. Het Drentse dierenpark werkt voor het initiatief samen met Coca-Cola.



Afvalverwerkingsbedrijf Area Reiniging uit Emmen haalt de flessen gescheiden op. Na een spoelbeurt maakt de firma Cumapol - ook uit Emmen - er korrels van. Die kunnen door Coca-Cola gebruikt worden als grondstof voor nieuwe petflessen. Wildlands spreekt over "één van de meest verregaande vormen van duurzaamheid in een Nederlandse dierentuin".





Om extra aandacht op het initiatief te vestigen, is in themagebied Nortica een speciale installatie neergezet. Als gasten daar hun fles inleveren, zien ze in het kort het recyclingproces dat de fles zal doormaken. "Bezoekers worden op deze manier op een leuke én educatieve wijze geïnformeerd", aldus het park.

