Culinaire nieuwe attractie in Den Bosch: reuzenrad met hapjes en drankjes

In Den Bosch is vandaag het vijftig meter hoge Smakenrad geopend. Op de Pettelaarse Schans kunnen bezoekers tot en met 30 augustus genieten van het uitzicht over de stad. Tijdens de rit krijgen ze een hapje en drankje geserveerd.



Het Smakenrad is beter bekend als Sky Vision, een reuzenrad met 36 afgesloten gondels. Eigenlijk zou de attractie deze zomer onder meer SAIL Amsterdam aandoen. Dat evenement werd net als vele andere afgelast vanwege de coronacrisis. Het bedrijf Foodtastic transformeert het rad daarom tijdelijk tot draaiend restaurant.





Spontaan een ritje maken is er niet bij. Bezoekers dienen vooraf één van de vele arrangementen te reserveren. 's Ochtends biedt het rad bijvoorbeeld een Bossche bol en koffie, thee of fris aan in combinatie met dertig minuten draaien. Dat pakket kost 13,50 euro per persoon. Voor een high tea van anderhalf uur moet 28,50 euro worden afgerekend.



Verse oesters

's Avonds kunnen bezoekers een tweegangendiner boeken voor 38,50 euro. In de vip-gondel mogen maximaal vier gasten twee uur lang genieten van verse oesters en champagne voor 193 euro.



Het Smakenrad bereidt al het voedsel in een mobiele keuken. Lokale restaurants kunnen daar tegen betaling ook hun eigen gerechten laten klaarmaken en verkopen aan bezoekers van het rad. In ruil krijgen ze een deel van de omzet.



Tweesterrenchef

Daarnaast komen er speciale avonden met bijzondere koks. Op 17 juli kookt tweesterrenchef Soenil Bahadoer bijvoorbeeld een viergangendiner met twee amuses en een aperitief. De prijs van dit avondvullende arrangement bedraagt 137,50 euro.



Sky Vision is niet het eerste reuzenrad dat deze coronazomer een culinaire bestemming krijgt. In Veendam staat al een rad dat snackarrangementen aanbiedt.

