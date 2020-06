Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn komt met alternatief showprogramma

Avonturenpark Hellendoorn start komend weekend weer met het opvoeren van shows. Het Overijsselse pretpark is sinds 21 mei open, maar tot nu toe ontbrak het entertainment. Vanaf zaterdag kunnen bezoekers kijken naar twee nieuwe voorstellingen.



In verband met corona wordt het overdekte Gouden Theater Paleis niet gebruikt. Daarom zijn beide shows te zien in het grote openluchttheater, dat normaal het decor is van duikvoorstellingen. Die gaan deze zomer niet door.





De eerste show staat in het teken van kinderduo Kareltje & Jasmijn, dat al jaren optreedt in Hellendoorn. Volgens het bijbehorende verhaal zijn ze op vakantie omdat hun theater gerenoveerd wordt. Kareltje heeft een chic hotel op het oog, maar al snel blijkt dat hij zich baseert op een stokoude reclamefolder. Inmiddels is het hotel vervallen, waardoor de vakantie in duigen dreigt te vallen.



Mislukt

De tweede voorstelling in het openluchttheater draait om Professor NulNix. Dat personage kwam vroeger voor in de voorshow van de interactieve darkride Discovery Club, waar door een mislukt experiment allerlei voorwerpen in de kelder tot leven kwamen.



In de nieuwe show Het Experiment krijgt de verstrooide man bezoek van zijn dochter Wendy, die haar vader leert hoe social media werken. Zo ontdekt de professor dat mobiele telefoons helemaal zo slecht nog niet zijn. De productie is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar.



Hellendoorn-fans

Marketingdirecteur René Peul schreef het script. "Wij zijn erg blij met de terugkeer van NulNix en weten zeker dat we veel Hellendoorn-fans hier ook blij mee maken", zegt hij. "Het is een geweldig personage om verder uit te werken. Hij verdient een nieuw avontuur in het park."



Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Avonturenpark Hellendoorn een oud personage terugbrengt. De voormalige mascotte van het park, papegaai Geelsnavel, speelt nu een rol in de onlangs vernieuwde boottocht Jungle Expedition.





