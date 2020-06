DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort in de war: olifant blijkt toch niet zwanger

De olifantenverzorgers van DierenPark Amersfoort zijn met stomheid geslagen. Een Aziatische olifant waarvan gedacht werd dat ze zwanger was, blijkt na inwendig onderzoek toch niet drachtig te zijn. Dat heeft de dierentuin vandaag laten weten.



Alle tekenen wezen eerder op een zwangerschap bij olifant Indra. "Een paar weken na de dekking toonde onze olifantenbul geen interesse meer in haar, wat normaal gesproken aangeeft dat het vrouwtje bevrucht is", aldus curator Bas Aalders.





ZIE OOK: Dierentuin stuurt sms'je als olifantje is geboren



Bovendien veranderde het gedrag van Indra en ontstond er borstvorming. Urinetests gaven dezelfde waardes aan als bij een eerdere dracht. "Rond de uitgerekende datum werd Indra 's nachts onrustiger en de olifantenverzorgers zagen het gedrag dat zij al vier keer eerder bij Indra hadden gezien rondom de bevalling." Toch bleef een olifantenjong uit.



Afgebroken

Met een team van experts heeft het park afgelopen vrijdag een uitgebreid onderzoek gedaan. Aalders spreekt over een "bijzondere situatie". "Het is de vraag hoe we het eerdere gedrag van Indra moeten verklaren, want uit dit onderzoek blijkt dat zij op dit moment niet drachtig is." Mogelijk is de dracht vroegtijdig afgebroken of was er sprake van een schijnzwangerschap.



Indra zou begin maart uitgerekend zijn. DierenPark Amersfoort had een marketingactie gekoppeld aan de zwangerschap: fans konden zich tegen betaling aanmelden voor een sms-alert. Ze zouden onmiddellijk een berichtje krijgen als het jonge olifantje ter wereld zou komen.

ZIE OOK: Dierenverzorger Burgers' Zoo vertelt: hoe laat je een olifant inslapen?