Walibi Holland

Walibi Holland binnenkort weer bereikbaar met openbaar vervoer

De bus naar Walibi Holland gaat binnenkort weer rijden. Sinds de heropening op 25 mei is het pretpark niet bereikbaar met openbaar vervoer. Bezoekers zonder auto zijn op dit moment aangewezen op taxi's, fietsen of het maken van een flinke wandeling. Daar komt komend weekend verandering in.



Vanaf zaterdag 20 juni is de Walibi Express tussen treinstation Harderwijk en het attractiepark - buslijn 247 - weer operationeel. De exacte dienstregeling is te vinden op de website van vervoersmaatschappij Connexxion.





Eerder liet Walibi weten dat de bus niet reed omdat het ov in coronatijd alleen bedoeld is voor noodzakelijke reizen. "Als we de bussen zouden laten rijden, ontstaan er drukke situaties, waardoor de kans op verspreiding van het virus groter wordt", meldde het park onlangs nog op Twitter.



Verantwoord

Het kabinet drukt Nederlanders op het hart om alleen met het ov te reizen als dat echt noodzakelijk is. Hoewel dat overheidsstandpunt niet gewijzigd is, vindt Walibi het nu wel verantwoord om de bus in te zetten.

