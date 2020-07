Looopings

Feest! Pretparkgekkies feliciteren Looopings met tienjarig jubileum

Looopings bestaat vandaag tien jaar en dat vieren we met alle pretparkgekkies. Want de afgelopen tien jaar hadden we nooit overleefd zonder de steun, tips, kritiek en content van onze trouwste fans én onze grootste critici. Jullie houden Looopings scherp, zodat wij de pretparken scherp kunnen houden.



Daarom laten we vandaag de grootste pretparkgekkies van Nederland, België en omstreken aan het woord. Hoe kijken zij terug op het afgelopen decennium en hoe denken ze nou écht over Looopings? Het resultaat is een ruim vijftien minuten durende bonte stoet van bekende gezichten.





Met dank aan: A Heeren, After Hours, After Park Lounge, Arendo, Bart Baan, Curious Axel, DavincstyleGames, De Vijf Zintuigen, Dion Varossieau, Disney Goofballs, DisneyPhotoGram, dlrpfans, Eddie de Clown Official, Eftelflags, Gijs Music, HessTag, IAAPA Europe, Jackie, Jolien & Jenno, KevRides, Kleine Boodschap, Kompel Vlogs, Mdw_X, Mr.Themeparkfans, Nickmans, Parkfans, Parks & Stories, Phil en Pascal veroveren de wereld, Pieter & Pris, ScarePod, Svenergy, That Walibi Girl, ThePatrickRH, Theme Park Worldwide, ThemeTalk, Themepark Adventures by Simon, Walibier, Wereld vol wonderen Efteling fanclub Jl, Wezzvlog, Xtremerides, Yodakoeken, YouTile en Zitrone Vlog.

