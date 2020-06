Efteling

Efteling stuurt abonnees naar huis: Max & Moritz dicht door onweer

Tientallen Efteling-abonnementhouders zijn vanavond voor niets naar het attractiepark gekomen. Eigenlijk zou de nieuwe achtbaan Max & Moritz tussen 19.00 en 21.00 uur exclusief opengaan voor abonnees. Vanwege onweer kan de attractie voorlopig echter niet draaien.



De Efteling heeft daarom besloten om de sneak preview van vanavond volledig te annuleren. Bezoekers worden bij het betreden van het parkeerterrein tegengehouden door een medewerker. Die stuurt de gasten weer weg, richting de slagbomen.





Hoewel het onweer vanmiddag al voorspeld werd, zijn abonnementhouders vooraf niet geïnformeerd. Ook heeft de Efteling niets over de situatie gedeeld op social media. Iemand die vanmiddag op Twitter vroeg of de preview wel door zou gaan, kreeg te horen: "Je bent vanavond van harte welkom. Mocht deze informatie veranderen, dan informeren we je hier uiteraard over." Dat is niet gebeurd.



Zaterdag

Nu belooft de Efteling dat er binnenkort contact opgenomen zal worden met de abonnementhouders die vanavond geweigerd zijn. Er vinden nog sneak previews plaats tot en met vrijdag. Op zaterdag 20 juni opent Max & Moritz voor het grote publiek.





