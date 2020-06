Efteling

Efteling-ontwerper vertelt: wat maakt Max & Moritz typisch Eftelings?

Klik hier om je te abonneren op ons YouTube-kanaal

Past de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz in de Efteling? Hoofdontwerper Robert-Jaap Jansen denkt van wel. Hij vertelt in gesprek met Looopings wat de attractie, die vandaag officieel werd geopend, volgens hem typisch Eftelings maakt.



Het verhaal achter Max & Moritz gaat over twee kwajongens die worden opgesloten in een klokkenwerkplaats. Er wordt gebruikgemaakt van felle kleuren en triviale grapjes. Jansen geeft toe dat Max & Moritz een uitbundigere stijl heeft dan we van de Efteling gewend zijn. "Ik wilde het wel heel vrolijk en blij maken", zegt hij. "Kinderen vinden kleuren toch wel heel erg leuk."





ZIE OOK: Efteling deelt onride-video's van nieuwe achtbaan Max & Moritz



Verder komt Efteling-directeur Fons Jurgens aan het woord, waarvan algemeen bekend is dat hij bang is voor achtbanen. Durft hij wel in Max & Moritz? En vindt hij de dubbele powered coaster beter dan de Bob, die nu gesloopt is?

ZIE OOK: Max of Moritz? Dit is de favoriet van Efteling-fans