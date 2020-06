Plopsaland De Panne

Plopsaland alvast één dag open voor terminaal zieke man (32)

Pretparken in België moeten eigenlijk tot 1 juli gesloten blijven, maar Plopsaland De Panne heeft een uitzondering gemaakt voor een bijzonder geval. Sergio Molina Cabanillas (32) uit het Belgische dorp Elewijt is terminaal ziek en had nog één wens: met zijn gezin naar Plopsaland gaan.



Wachten tot 1 juli zou geen optie zijn: de man heeft te horen gekregen dat hij door kanker waarschijnlijk nog maar twee weken te leven heeft. Daarom ging het Vlaamse attractiepark vanmiddag speciaal open voor Molina Cabanillas, zijn vrouw Maaike Rens en hun dochters Nerea (5) en Liana (2). Ze mochten zelf kiezen welke attracties ze wilden bezoeken.





ZIE OOK: Belgen mogen straks wel naar de Efteling, maar niet naar Plopsaland: 'Dit is broodroof'



Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof zegt blij te zijn dat de emotionele wens in vervulling kon gaan. "We krijgen wel meer van zulke verzoeken, maar dit verzoek was toch wel heel speciaal", vertelt hij. "Je voelde echt dat de tijd heel kort was." Bovendien is Molina Cabanillas al jaren een trouwe abonnee. "We hebben onmiddellijk alles in gereedheid gebracht."

ZIE OOK: Overleden vrouw trakteert kinderen op dagje Toverland