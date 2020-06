Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark introduceert mondkapje met reuzenpanda erop

Ouwehands Dierenpark heeft een eigen mondkapje ontwikkeld. Dierenvrienden kunnen nu een mond- en neusmasker bestellen met de afbeelding van een reuzenpanda erop. Het kapje is voor 9,95 euro verkrijgbaar in het park en te bestellen via de webshop van Ouwehands.



Het gaat om een dubbellaags niet-medisch mondkapje van polyester en katoen. Links onder staat in het klein het logo van de dierentuin. Het herbruikbare masker is wasbaar op 40 graden. De levertijd na een online bestelling bedraagt twee tot vijf werkdagen.





Ouwehands Dierenpark is de enige dierentuin in Nederland waar reuzenpanda's te vinden zijn. Onlangs werd er een jong geboren, dat op dit moment nog niet zichtbaar is voor het publiek. De kleine panda en moeder Wu Wen verblijven voorlopig in een kraamhol. Vader Xing Ya is wel te zien.

