Walibi verkoopt mondkapjes met mascotte erop

Het Franse attractiepark Walibi Rhône-Alpes verkoopt dit seizoen mondkapjes in stijl. In het pretpark zijn binnenkort mond- en neusmaskers verkrijgbaar met Walibi-beeltenissen. Zo is er een mondkapje ontwikkeld met de bek van de bekende oranje kangoeroe.



Dat laat het park weten op Instagram. De mascotte kreeg dit jaar een nieuw uiterlijk, dat al zichtbaar is op het masker. Andere kapjes bevatten het Walibi-beeldmerk en het logo van de vorig jaar geopende achtbaan Mystic.





Walibi raadt bezoekers aan om in het hele park mondkapjes te dragen. In overdekte ruimtes en in sommige attracties is dat verplicht voor personen vanaf 11 jaar. Het attractiepark gaat weer open op zaterdag 20 juni, maar het aangrenzende waterpark Aqualibi blijft het hele jaar dicht.



Walibi Rhône-Alpes is niet het enige Europese pretpark met eigen mondmaskers. Europa-Park in Duitsland en Energylandia in Polen gingen het Franse park al voor.













