Parc Astérix

Parc Astérix vindt oplossing voor meet-and-greets in coronatijd

Stripfiguren Asterix en Obelix zijn ook tijdens de coronacrisis gewoon te ontmoeten. Het Franse attractiepark Parc Astérix heeft een oplossing gevonden om meet-and-greets door te laten gaan in tijden van corona.



Dankzij ingenieuze opstellingen staan bezoekers automatisch ver genoeg van de acteurs. Gedecoreerde tafels en andere obstakels zorgen ervoor dat er voldoende afstand wordt gehouden. Mondkapjes zijn dan niet verplicht: die moeten alleen gedragen worden in attracties en overdekte ruimtes.





De meeste Europese pretparken kiezen ervoor om dit jaar geen mascottes in te zetten. Dat geldt ook voor andere parken binnen Compagnie des Alpes, het moederbedrijf van Parc Astérix. Zo hebben Walibi Holland, Walibi Belgium en Bellewaerde meet-and-greets volledig geschrapt. Parc Astérix vormt de uitzondering.



Vijfduizend

Het pretparkseizoen van Parc Astérix startte vandaag, na een maandenlange sluiting vanwege het coronavirus. Voorlopig laat het park maximaal vijfduizend bezoekers per dag toe. Het bestellen van tickets op datum is verplicht. Entreekaarten kosten 51 euro per persoon.





